Tesla потратила $700 тысяч на частные авиарейсы Илона Маска

Американский автопроизводитель потратил круглую сумму на передвижения Маска по стране и миру.

Убыточная компания Tesla в 2018 году потратила на личный самолёт Илона Маска около 700 тысяч долларов. Иногда корпорации приходилось перегонять пустой джет по США, передаёт The Washington Post.

Из документов, которые оказались в распоряжении журналистов, следует, что на транспортировку руководителя компании была потрачена круглая сумма. Известно, что на балансе Tesla стоит реактивный самолёт Gulfstream G650ER, Маск передвигался на нём по США, Европе и Азии. В прошлом году топ-менеджер совершил 75 полётов, чаще всего — между филиалами компании и офисом Tesla и SpaceX.

Отмечается, что Tesla приходилось несколько раз перегонять пустой джет по просьбе Маска из Лос-Анджелеса и обратно. Согласно статистике, самолёт налетал около 150 000 миль. Примечательно, что на самолёт коллеги Маска, главы Apple Тима Кука, в 2018 году было потрачено около 300 тысяч долларов.

Отметим, что американский вендор до сих пор является убыточным и существует в основном на средства инвесторов. Недавно Tesla заявила, что сократит 3,5 тысячи сотрудников или около семи процентов от общего штата ради экономии.