Как у Марти Макфлая. Puma выпустила кроссовки с автошнуровкой

Обувь, словно пришедшая из фантастического фильма "Назад в будущее", умеет автоматически шнуроваться по ноге пользователя.

Puma представила кроссовки, которые умеют самостоятельно шнуроваться. Обувь Puma Fi имеет систему, управляемую со смартфона, и заряжается через Qi-платформу, передаёт Stuff.

Обувь Fi оснащена специальной системой, которая автоматически затягивает шнурки, что упрощает использование кроссовок. Для этого на верхней части кроссовок находится модуль, который регулирует натяжение шнурков. Puma Fi регулируется из мобильного приложения.

Чтобы использовать систему автоматической шнуровки, кроссовки нужно время от времени заряжать — это происходит через индукционную зарядку, которая идёт в комплекте. От одной зарядки кроссовки работают около семи дней. Стоимость пары Puma Fi составит 330 долларов.