Будущий iPhone выйдет с лазерной камерой

С помощью лазерного модуля система защиты устройства по лицу будет более эффективной, а селфи — серьёзно качественней.

Смартфон Apple, который выйдет в 2020 году, может получить специальную лазерную камеру. Она улучшит качество съёмки и позволит создавать реалистичные 3D-объекты, передаёт Bloomberg.

В докладе Bloomberg говорится, что лазерный модуль появится на фронтальной панели устройства. Он будет оценивать глубину кадра и сканировать объекты: тем самым пользователь получит возможность делать более качественные селфи, а защитная система Face ID — более точно определять лицо хозяина девайса.

Отмечается, что подобный iPhone появится на рынке только к 2020 году. Интересно, что первым делом функция появится на iPad Pro, который может быть презентован летом того же года. Эксперты отмечают, что это необычная практика: обычно Apple обкатывает передовые технологии (Face ID, новый дизайн) на своих смартфонах, а не на планшетах.

Как сообщали инсайдеры ранее, уже в этом году Apple может выпустить первый смартфон с тройной камерой. Посмотреть, как примерно будет выглядеть этот аппарат, можно здесь.