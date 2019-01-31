Между булкой и мясом. В США выпустили бургер с чипсами

По просьбе фанатов KFC выпустила необычный продукт, совместив две популярные закуски — бургер и чипсы.

KFC представила новый бургер — Cheetos Sandwich, в который, кроме традиционной булки и куриного мяса, положили ещё и чипсы известного производителя, передаёт BGR.

В описании продукта говорится, что новый бургер состоит из аппетитного куриного филе в панировке, поджаренных булочек, майонеза и чипсов Cheetos. "Это уникальный ароматный бутерброд, который объединяет лучшие продукты двух знаковых брендов", — заявил прессе представитель сети фастфуда.

Пока что сэндвич доступен только в нескольких американских штатах, о мировой экспансии закуски не сообщается. Cheetos Sandwich доступен в ресторанах KFC в Северной Каролине, Вирджинии и Джорджии.