Между булкой и мясом. В США выпустили бургер с чипсами

KFC представила новый бургер — Cheetos Sandwich, в который, кроме традиционной булки и куриного мяса, положили ещё и чипсы известного производителя, передаёт BGR.
В описании продукта говорится, что новый бургер состоит из аппетитного куриного филе в панировке, поджаренных булочек, майонеза и чипсов Cheetos. "Это уникальный ароматный бутерброд, который объединяет лучшие продукты двух знаковых брендов", — заявил прессе представитель сети фастфуда.
Пока что сэндвич доступен только в нескольких американских штатах, о мировой экспансии закуски не сообщается. Cheetos Sandwich доступен в ресторанах KFC в Северной Каролине, Вирджинии и Джорджии.
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