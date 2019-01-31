Найден способ взлома iPhone по номеру телефона

Это уже второй за неделю случай, когда о безопасности экосистемы Apple заговорили в негативном контексте.

Эксперт по безопасности Мелих Севим рассказал, что нашёл новый способ взлома iPhone. Метод заключается в замене номера телефона, под угрозой могут находиться айфоны по всему миру, передаёт The Hacker News.

В своём исследовании мужчина отметил, что во время использования телефона его номер привязывается к аккаунту iCloud и почтовому ящику. Оказывается, если взять свой iPhone и попытаться привязать к нему номер телефона любого пользователя Apple-техники, то можно получить доступ к некоторым данным юзера.

Так, Севиму удалось посмотреть часть номеров из телефонной книги неизвестного пользователя. Также он получил доступ к некоторой другой приватной информации: например, паролям учётной записи и банковским реквизитам юзера (номеру карты, платёжному адресу). Специалист сообщил о проблеме Apple, но пока не получил реакции.

Отметим, что на днях стало известно о другой проблеме в безопасности Apple. Так, пользователи обнаружили возможность шпионить за владельцами iPhone через сервис звонков FaceTime. Купертиновцы пообещали, что исправят баг до конца недели.