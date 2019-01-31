Mail.Ru запустила рекомендательную систему контента "Пульс"

С помощью "Пульса" можно читать актуальные новости, изучать интересные статьи и прочий контент, отобранный специальным алгоритмом.

Компания Mail.ru запустила сервис "Пульс", который является рекомендательной системой для получения контента. Пользователи "Пульса" получат актуальные новости, статьи и прочую информацию, собранную нейросетью.

В сообщении компании отмечается, что умная новостная лента работает так, чтобы пользователь получил подборку качественной, максимально интересной для него информации из проверенных источников. Алгоритм изучает поведение юзера, взаимодействие в соцсетях, лайки, клики и прочую информацию и подбирает ему наиболее релевантный контент для изучения.

Сейчас лента доступна на главной Mail.ru и на сайте pulse.mail.ru, она работает с 1500 источниками, отобранными редакторами вручную. В скорое время в "Пульс" добавят новые источники — видео, фото и пользовательский контент. "Мы создаём сервис, который будет воспринимать пользователя как уникального человека и ориентироваться на его более глубинные интересы и практическую пользу лично для него", — заявила вице-президент Mail.Ru Group Анна Артамонова.