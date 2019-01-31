Счастье в неведении. Отказавшиеся от Facebook стали жить лучше

Пользователи почувствовали прояснение и улучшение жизни, но не знали, что делать с освободившимся временем.

Американские исследователи выяснили, что отказ от соцсетей помогает улучшить жизнь. Однако уход из "Фейсбука" чреват некоторыми негативными последствиями, передаёт New York Times .

Исследованием занималась группа специалистов Стэнфордского и Нью-Йоркского университетов. В преддверии промежуточных выборов в США они опросили 2844 пользователя, предложив им назвать сумму, за которую те бы на месяц отказались от "Фейсбука". Из назвавших сумму в размере 100 долларов в итоге была сформирована группа, которая должна была месяц не пользоваться своим аккаунтом в соцсети. В конце исследования эксперты спросили респондентов об их самочувствии.

Выяснилось, что практически все участники эксперимента почувствовали улучшение жизни и стали счастливее. Тем не менее эксперты заметили, что большая часть пользователей переключились на другой канал информации — другие соцсети, мессенджеры или телевизор. Кроме того, специалисты заметили, что длительный отказ от "Фейсбука" может даже подстегнуть голодных до информации людей пользоваться соцсетями ещё больше, чем раньше.