Только толстеешь. Учёные опровергли миф о пользе постоянного завтрака

Основы теории похудения трещат по швам — учёные предположили, что из-за завтрака люди едят ещё больше, а не наоборот.

Группа учёных провела исследование и выяснила, что постоянный завтрак не помогает сбросить вес, как считалось, а наоборот, способствует его набору. О научной работе специалистов сообщает GizModo.

Международная группа учёных провела метаанализ — изучила 13 исследований, проведённых в США, Великобритании и Японии в период с 1993 по 2016 год. Специалисты взяли для примера около 500 взрослых человек, имеющих различный индекс массы тела, и ознакомились с их рационом.

Как выяснилось, та часть испытуемых, которая не пропускала утреннего приёма пищи, потребляла в день примерно на 260 калорий больше, чем другие участники. Также вес первой группы был приблизительно на 0,4 кг больше, чем второй. "Важно, что не было никаких доказательств, что завтрак способствует улучшению обмена веществ", — заметили эксперты. По их словам, это серьёзно меняет систему составления диет для похудения.

Многие специалисты, наоборот, отмечают, что ранний завтрак полезен, так как метаболизм человека разгоняется с самого утра и сжигает больше калорий в течение дня. Фитнес-эксперты советуют не пропускать завтрак, так как после утреннего перекуса организм долгое время чувствует себя сытым.

На данный момент авторы не готовы брать на себя полную ответственность за призыв отказаться от завтраков. Эксперты собираются провести новые исследования с использованием других научных методов и серьёзно подтвердить или опровергнуть свою гипотезу.