Сервис "Яндекс. Еда" стал брать деньги за доставку

Раньше доставка была бесплатной, если клиент заказывал на сумму более 500 рублей.

Сервис по доставке продуктов "Яндекс. Еда" сделал свои услуги платными. Теперь кроме самого заказа клиент оплатит ещё и работу курьера, передаёт РБК.

Об этом изданию сообщили партнёры сервиса в ресторанах. Представитель сервиса "Яндекс. Еда" подтвердил, что компания вводит оплату за все заказы — её минимальный размер составит 39 рублей. Цена будет меняться в зависимости от категории ресторана, уровня спроса, загруженности курьеров и прочих факторов.

"Высокая скорость и надёжность доставки стимулируют чаще пользоваться услугой, что в свою очередь развивает рынок. Так произошло на рынке такси: чем быстрее приезжала машина, тем чаще люди заказывали такси", — заявил гендиректор сервиса Максим Фирсов. Он заметил, что качество сервиса зависит от показателя click-to-eat (среднее время доставки заказа после нажатия кнопки "заказать"). Сейчас он равен 33 минутам (что на 35% выше, чем на старте проекта).

Сервисы по доставке пищи на дом гораздо популярнее в холодные времена года. Это следует из исследования одного сотового оператора при сравнении заказов в ноябре и декабре прошлого года.