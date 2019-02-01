Google оплатила выписанный Роскомнадзором штраф в 500 тысяч рублей

Google выплатила штраф в размере 500 тысяч рублей, ранее выписанный Роскомнадзором. Об этом представитель ведомства подтвердил РИА "Новости".
— Google оплатила штраф. Деньги поступили на счёт, — заявил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский. Напомним, что в декабре истёк срок, в рамках которого американская компания могла оспорить штраф.
Штраф в размере полумиллиона рублей был выписан Google 11 декабря за отказ подключиться к реестру запрещённых сайтов для фильтрации своей поисковой выдачи. Кроме того, корпорации пригрозили "высшей мерой", то есть блокировкой на территории России.
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