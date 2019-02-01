Боты вместо бюджетников. Навальный набрал в профсоюз роботов

По словам инсайдера из ФБК, фонд политика закупает тысячи пустых почтовых адресов, зарегистрированных на выдуманных людей, и с их помощью имитирует массовый протест.

Оппозиционный политик Алексей Навальный использовал ботов для раскрутки своего проекта "Профсоюз Навального". Так считает автор Telegram-канала "Исповедь сотрудника ФБК", который уличил сотрудников Алексея в накрутке.

По словам источника, он работает в "Фонде борьбы с коррупцией" и получил данные от знакомого, имеющего доступ к сайту проекта "Профсоюз Навального". "Пока Алексей пытается развести бюджетников на донаты, его самого разводят статистикой", — сообщает автор. По его информации, сотрудники фонда пользуются базами электронных ящиков, купленных на стороне, и специальными программами. Это нужно для того, чтобы имитировать бурную деятельность на проекте.

Так, по сообщению инсайдера, за 31 января проект получил около 5000 заявок в "Профсоюз Навального", причём 80% из них — фейки, которых зарегистрировало на сайте специальное ПО. "Показатели аккуратно накручиваются специальной программой (на сайте даже капчи нет). Нулевые почты для верификации — недороги", — пишет автор.

Для подтверждения своих слов автор опубликовал список с 50 электронными ящиками, приложив к ним пароли и ссылку на отработанную базу электронных ящиков в количестве около тысячи штук. Лайф проверил порядка 30 адресов в случайном порядке и убедился, что они рабочие.

Очевидно, что адреса были созданы относительно недавно: кроме спама, в почте всех ящиков присутствует письмо, подтверждающее регистрацию на сайте Навального и отправку жалобы. "При этом больше 500 жалоб уже "обработали" и направили запросы по этим "людям" в регионы", — передаёт автор канала.

Проект политика "Профсоюз Навального" был запущен 24 января. По словам оппозиционера, с помощью сервиса работники бюджетных сфер могут соотнести размер своей зарплаты с данными из официальной статистики и при желании направить жалобу. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте через электронную почту и заполнить специальную форму.

По словам автора утечки, форма заполняется специальной программой. По оценке Лайфа, в Интернете за подобное ПО просят в районе 3–5 тысяч рублей. Если из пяти тысяч регистраций 80% (около четырёх тысяч аккаунтов) жалоб были отправлены ботами с помощью закупленных для этой цели почтовых адресов, фонду Навального они могли обойтись примерно в 1200 рублей (при средней цене 30 копеек за почтовый ящик).

ФБК и сам Алексей Навальный пока не отреагировали на сообщения о мошенничестве.