Apple Watch спасли жизнь пенсионеру

В часах сработала популярная функция: когда их владелец падает, устройство предлагает позвонить в экстренные службы.

В Норвегии умные часы Apple вызвали скорую помощь 67-летнему мужчине. Пенсионер поскользнулся в ванной комнате и потерял сознание, передаёт местный портал NRK.

По информации дочери мужчины, её отец отправился в душ поздним вечером, но поскользнулся и упал на пол. К счастью, на запястье у него были Apple Watch, которые зафиксировали падение и вызвали экстренные службы. Прибывшие врачи госпитализировали мужчину. Как сообщает дочь пострадавшего, пенсионер получил травмы лица, но его жизни ничего не угрожает.

Судя по всему, на пенсионере были часы Apple Watch 4, оснащённые функцией фиксации падений. Если устройство чувствует, что его владелец упал и не поднимается в течение нескольких минут, то девайс вызывает скорую помощь. Вероятно, старик и не подозревал об этой функции: её можно настроить отдельно, но она активирована по умолчанию, если пользователь старше 65 лет.