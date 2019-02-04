Похитителю телефонных номеров из Калифорнии дали 10 лет тюрьмы

Это первый подобный случай в США, когда преступник получил за номера реальный и серьёзный срок.

В Калифорнии Джоэла Ортиса приговорили к 10 годам тюрьмы. 20-летний хакер угонял телефонные номера и обкрадывал их владельцев, передаёт Engadget.

Мужчина признался, что похитил несколько миллионов долларов, обчистив порядка 40 человек. Сообщается, что ему грозил более суровый срок, но Ортис пошёл на сделку со следствием и дал признательные показания по всем эпизодам. Официально приговор будет зачитан в марте, следствие полагает, что подобное судебное дело станет "важным сообщением" преступному киберсообществу.

С помощью специального ПО мужчина угонял телефонные номера и регистрировал их на подставных лиц. Жертвы были выбраны не случайно: Ортис воровал номера криптовалютных бизнесменов, имеющих соответствующие накопления. В результате ему удалось похитить порядка пяти миллионов долларов в виртуальной валюте.

Недавно Лайф рассказывал, как защитить себя от киберпреступников, и приводил историю русскоязычной жительницы Бразилии, телефонный номер которой похитили неизвестные, а затем украли её деньги.