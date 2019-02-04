Электрокары Tesla блокируют двери на морозе

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Электрокары Tesla блокируют двери на морозе

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Фото: © AP Photo/Charles Rex Arbogast

Американцев не устраивает, что их электрокары с наступлением зимы превращаются в огромные куски льда.

Владельцы популярного электрокара Tesla Model 3 пожаловались на глобальную проблему авто. Оказывается, чтобы попасть в салон электрокара в зимнее время года, приходится несколько минут отогревать двери, передаёт Digital Trends.

По словам хозяев электрокара, проблема возникает при минусовых температурах. Например, пользователь Twitter под ником @sarahthanif опубликовал видео, на котором демонстрирует, как пытается открыть свою "теслу" ранним морозным утром. Владелец Tesla Model 3 делает акцент на ручках, которые примёрзли настолько, что не хотят открываться.

По словам экспертов, проблема во влаге, которая проникает внутрь автомобильной ручки и превращается в лёд. У электрокара особая система ручек, которые спрятаны внутри двери и выдвигаются наружу лишь по требованию хозяина. В случае сильного мороза система не срабатывает.

Специалисты советуют либо парковать машины в гаражах, либо пытаться аккуратно разморозить лёд, используя фен или тёплую воду. Автоэксперты ни в коем случае не рекомендуют пользоваться ключами или другими острыми предметами, чтобы счистить наледь, так как в этом случае можно поцарапать краску. Представители Tesla пока что никак не отреагировали на массовую проблему.

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