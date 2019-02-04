WhatsApp для iPhone защитили вашим лицом и отпечатком пальца

Теперь для входа в мобильное приложение потребуется ввести биометрические данные.

Приложение WhatsApp для iOS получило защиту по биометрии. Теперь для разблокировки мессенджера нужно воспользоваться Touch ID или Face ID — в зависимости от модели iPhone. Об этом сообщает 9to5mac.

Нововведение усилит защиту данных. Пользователь может не переживать, что его переписку кто-то прочтёт, даже если дал iPhone другому человеку в разблокированном состоянии.

Новая функция появилась в версии WhatsApp 2.19.20. Активировать её можно в настройках. Для этого пройдите: в "Настройки" —> "Учётная запись" —> "Конфиденциальность" — и включите блокировку экрана.