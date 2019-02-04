Ozon ввёл плату за доставку покупок в интернет-магазине

Теперь российский ресейлер будет брать деньги с покупателей за доставку, но обещает снизить цены на товары.

Интернет-магазин Ozon отказался от бесплатной доставки как до адресов, так и до почтаматов (систем автоматической выдачи покупок из интернет-магазинов). Об этом сообщили пользователи в соцсетях.

Лайф проверил информацию. Теперь на сайте действительно нет бесплатной доставки. При заказе товара указывается ещё и её стоимость. По словам пользователей, при оплате на месте стоимость доставки будет значительно выше, чем при оплате онлайн.

Также Лайф выяснил причину отказа от бесплатной доставки. По полученной информации, отказ от бесплатной доставки позволил интернет-магазину снизить цены на товары.

— Наша задача — обеспечить максимально низкие цены на товары, не закладывая в их стоимость свои расходы, — рассказал Лайфу генеральный директор компании Александр Шульгин. А вот доставка при таком подходе тарифицируется отдельно, и это честно, поскольку интернет-площадка собирает заказы, обрабатывает их и доставляет конечному клиенту.

Ранее сервис по доставке продуктов "Яндекс. Еда" начал брать деньги за доставку по Москве. Её минимальный размер составит 39 рублей. Цена будет меняться в зависимости от категории ресторана, уровня спроса, загруженности курьеров и прочих факторов.