Это позволит клиенту взять товары на определённый срок и после его истечения вернуть в магазин.

Магазин IKEA начнёт отдавать мебель в аренду. Об этом сообщил директор группы Inter IKEA Турбьёрн Лёф в интервью Financial Times.

Когда срок аренды подойдет к концу, клиент получит возможность сдать мебель обратно и взять что-либо другое. Сданная мебель может быть продана другому клиенту — это продлит жизнь товара.

Пробный период начнется в Швейцарии в феврале 2019 года. Особое внимание IKEA уделит офисной мебели. По мнению ресейлера, брать её в аренду выгоднее, чем покупать.