Google допустил серьёзную ошибку в рекламе переводчика на Субербоуле

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Google допустил серьёзную ошибку в рекламе переводчика на Субербоуле

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Фото: © twitter.com/atticus_flinch

Российские пользователи соцсетей обратили внимание на перевод системой ресторанного меню.

В русскоязычном "Твиттере" заметили ошибку Google в рекламе переводчика.

Ролик был показан на Супербоуле-2019. В меню ресторана в описании одного из блюд указано "импортные чёрный фермы подняли икра".

Ранее зрителей разозлил концерт Maroon 5 на Супербоуле. По их мнению, музыкант и его группа не подготовили уникальное шоу, как это делали в предыдущие годы другие музыканты.

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