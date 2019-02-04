Google допустил серьёзную ошибку в рекламе переводчика на Субербоуле

Российские пользователи соцсетей обратили внимание на перевод системой ресторанного меню.

В русскоязычном "Твиттере" заметили ошибку Google в рекламе переводчика.

дорогой Google, если уж ты рекламируешь свои услуги по переводу, так может быть не стоит уж вот так чудовищно прямо в ролике позориться? pic.twitter.com/UTAt2nhKGB — Tapas&Tango (@atticus_flinch) 4 февраля 2019 г.

Ролик был показан на Супербоуле-2019. В меню ресторана в описании одного из блюд указано "импортные чёрный фермы подняли икра".

Ранее зрителей разозлил концерт Maroon 5 на Супербоуле. По их мнению, музыкант и его группа не подготовили уникальное шоу, как это делали в предыдущие годы другие музыканты.