В России стали чаще угонять мотоциклы

Операторы систем безопасности для автомобилей и правоохранительные органы поделились статистикой угонов транспортных средств.

Аналитики "Цезарь сателлит" зафиксировали рост количества угонов мототехники в России в 2018 году. Об этом сообщает "Коммерсант".

Мототехника впервые вошла в топ-10 самых угоняемых видов транспорта за год. В этот период в стране было похищено 1187 транспортных средств, таких как мотоциклы, квадроциклы, скутеры и подобное. Предположительно, причина роста угонов — в повышении стоимости на эту технику. Она преимущественно ввозится из-за границы, следовательно, из-за изменения курсов валют цена на неё растёт.

Однако количество угонов автомобилей в 2018 году снизилось. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные МВД. За этот промежуток времени в Москве было похищено всего 67 тысяч авто.

В целом, по информации правоохранительных органов, количество угонов и краж транспортных средств снизилось. Чаще всего авто угоняют в Санкт-Петербурге (4,1 тыс. случаев), затем идёт Москва (2,54 тыс.), а замыкает тройку Московская область (2,43 тыс. случаев похищений). Самыми угоняемыми автомобилями, по данным компании "Ренессанс страхование", стали Hyundai Solaris, Kia Rio, Ford Focus, KiaCeed и Toyota RAV4.