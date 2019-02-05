Россияне потратили более 1 миллиарда рублей в "киберпонедельник"

Исследователи подсчитали траты в интернет-магазинах во время масштабной распродажи.

Производитель онлайн-касс и программного обеспечения АТОЛ исследовал покупки россиян в "киберпонедельник", говорится в пресс-релизе компании.

За время "кибернедели" (с 28 января по 3 февраля) россияне потратили более 6,5 миллиарда рублей. Из них 1,3 миллиарда были потрачены в "киберпонедельник" 28 февраля. За этот период было приобретено более семи миллионов товаров и услуг, из них один миллион был приобретён в российских интернет-магазинах в "киберпонедельник".

Больше всего денег в "киберпонедельник" клиенты потратили на путешествия (538 миллионов руб.), электронику (305,8 миллиона руб.), косметику (131,7 миллиона руб.), товары для дома (44,3 миллиона руб.) и билеты на развлекательные мероприятия (35,5 миллиона руб.). Самыми популярными товарами стали концентрат алоэ, протеиновая смесь и авиабилеты. Самый большой оборот был у смартфона Honor View 20 128 Гб, авиабилетов, туров во Францию, а также смартфонов Xiaomi Redmi 6A и Honor 8X.

"Чёрная пятница" и день холостяков (11 ноября), прошедшие в 2018 году, превзошли показатели "киберпонедельника". В ходе этих распродаж россияне потратили 3,1 и 1,8 миллиарда рублей соответственно. Эти суммы на 142% и 40% больше, чем результат трат в "киберпонедельник".