Главная по продажам покинет Apple

Скорее всего, топ-менеджер компании вернётся в индустрию моды. Ей нужен новый вызов.

Старший вице-президент Apple по розничной и интернет-торговле Анджела Арендс сообщила о желании уйти из компании. Об этом сообщает The Verge.

Женщина проработала в компании с 2014 года. Она пришла, когда Apple только начала выпускать смарт-часы Apple Watch. Арендс сменит ныне глава по работе с персоналом Дейдра О’Брайен.

Apple сообщает, что Арендс находится в поисках новых личных и профессиональных вызовов. До Apple она возглавляла британского производителя одежды Burberry. Женщина планирует вернуться в индустрию моды.