Главная по продажам покинет Apple

Старший вице-президент Apple по розничной и интернет-торговле Анджела Арендс сообщила о желании уйти из компании. Об этом сообщает The Verge.
Женщина проработала в компании с 2014 года. Она пришла, когда Apple только начала выпускать смарт-часы Apple Watch. Арендс сменит ныне глава по работе с персоналом Дейдра О’Брайен.
Apple сообщает, что Арендс находится в поисках новых личных и профессиональных вызовов. До Apple она возглавляла британского производителя одежды Burberry. Женщина планирует вернуться в индустрию моды.
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