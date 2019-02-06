Microsoft позади. Apple снова стала самой дорогой компанией США

Гигант из Силиконовой долины неожиданно обошёл Microsoft и Amazon по капитализации.

Стоимость акций Apple на бирже выросла на 1,7%. Это позволило ей вновь стать самой дорогой компанией США, сообщает "Интерфакс".

Таким образом, капитализация гиганта из Купертино выросла до 821,7 миллиарда долларов. Она обошла Microsoft, занимающую теперь второе место со стоимостью в 817,4 миллиарда долларов.

На третьем располагается Amazon — компания самого богатого человека в мире Джозефа Безоса. В начале января корпорация также на время заняла лидирующую позицию.

Ранее Apple стала первой американской компанией, достигшей капитализации в 1 триллион долларов. Рост акций был вызван сильной квартальной отчётностью.