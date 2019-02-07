Назван самый популярный автомобиль в России

Lada Granta сохранила лидерскую позицию и в 2019 году. Модель удерживает её уже три месяца.

Lada Granta стала самым популярным автомобилем в России за январь 2019 года. Об этом сообщает агентство "Автостат".

Таким образом, модель удерживает лидерство уже третий месяц подряд. В первом месяце этого года число проданных копий составило 7630. На втором месте идет Lada Vesta с 7078 проданными экземплярами, и замыкает тройку Kia Rio с 6246 реализованными копиями.

Также компания поделилась статистикой продаж SUV-автомобилей. В этом сегменте лидерство удерживает кроссовер Hyundai Creta с 4187 реализованными экземплярами, а за ним идёт седан Hyundai Solaris с 3805 проданными копиями.

Ранее Ассоциация европейского бизнеса назвала Lada Vesta самым популярным автомобилем в России за 2018 год. Lada Granta в этом рейтинге заняла уже второе место, а третье Kia Rio.