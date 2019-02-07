Google пообещал вернуть Крым России

Google пообещала отметить на картах Крым и Севастополь как российские регионы в ближайшее время. Об этом сообщает "Интерфакс".
В компании сказали, что обозначение этих территорий как украинских — это просто технический сбой. Он не имеет под собой никакой политической основы.
Ранее депутаты Госдумы заметили, что Крым и Севастополь обозначаются как украинские территории и сказали, что это противоречит российскому законодательству.
Отмечается, что ошибка была замечена более недели назад. Органы управления уже связались с директором представительства Google в России Мариной Жунич. Именно она сказала, что поисковик решит вопрос.
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