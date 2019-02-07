Google пообещал вернуть Крым России

На картах поисковика территория по-прежнему обозначается украинской. В компании сказали, что это техническая ошибка.

Google пообещала отметить на картах Крым и Севастополь как российские регионы в ближайшее время. Об этом сообщает "Интерфакс".

В компании сказали, что обозначение этих территорий как украинских — это просто технический сбой. Он не имеет под собой никакой политической основы.

Ранее депутаты Госдумы заметили, что Крым и Севастополь обозначаются как украинские территории и сказали, что это противоречит российскому законодательству.

Отмечается, что ошибка была замечена более недели назад. Органы управления уже связались с директором представительства Google в России Мариной Жунич. Именно она сказала, что поисковик решит вопрос.