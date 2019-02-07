В "Тиндере" появилось больше 1 миллиона новых подписчиков за прошлый год

Компания рассказала об активности пользователей приложения и прибыли за 2018 год.

Компания-владелец Tinder Match Group отчиталась за 4-й квартал 2018 года и подвела итоги за весь 2018-й, передаёт The Verge.

Главное достижение — количество платных подписчиков. За год этот показатель вырос на 1,2 миллиона. Это помогло приложению получить $805 миллионов чистой прибыли.

Юзеры активно пользуются подпиской Tinder Gold, которая дает возможность ставить больше суперлайков за день или смотреть пользователей со всего мира. Также компания делала большую ставку на Tinder U, режим для студентов, куда могут зайти пользователи в возрасте 18–22 лет.

В третьем квартале 2018 года количество пользователей Tinder с платной подпиской достигло 4,1 миллиона. Тогда же компания поставила цель в $800 миллионов по итогам года. План оказался выполнен.