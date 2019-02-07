В Skype появилась функция размытия фона в видеочате

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В Skype появилась функция размытия фона в видеочате

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Фото: © twitter@verge

В десктопной версии популярного мессенджера появился аналог эффекта боке в портретном режиме съёмки со смартфона.

В мессенджере Skype появилась возможность размытия фона в видеочате. Об этом сообщает the Verge.

Функция добавлена, чтобы пользователь комфортно чувствовал себя, если ему не нравится помещение, где он находится. Размытие осуществляется с помощью искусственного интеллекта.

Возможность анонсировали ещё в прошлом году. Теперь она доступна на десктопной версии мессенджера.

Осенью в Skype появилась возможность записи звонков. Как отмечает Microsoft, при активации функции записи собеседник будет уведомлён об этом.

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