В Москве запускают первый беспилотный трамвай

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В Москве запускают первый беспилотный трамвай

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Фото © Агентство городских новостей "Москва"/ Александр Авилов

Ожидается, что транспортное средство начнёт полноценно функционировать к 2021 году.

Московский разработчик Сognitive Technologies и производитель транспортных средств "ПК Транспортные системы" создали первый в России беспилотный трамвай. Об этом сообщают "Ведомости".

В основе транспортного средства лежит искусственный интеллект. Для анализа пространства в нём установлено до 20 камер и до 10 радаров. Система распознаёт людей, автомобили и прочие объекты.

Беспилотный трамвай начнут тестировать на маршруте № 17 (Останкино — Медведково), сначала — без пассажиров. Первое время контролировать его движение будет водитель. Коммерческая эксплуатация транспортного средства может начаться уже в 2021 году.

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