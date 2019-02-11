Полиция заинтересовалась рекламой банков-мошенников в Google

Злоумышленники, выдавая себя за авторитетные банки, призывают поучаствовать в конкурсе, заплатив деньги, после чего исчезают.

Полиция заинтересовалась рекламой мошенников в Google, которые выдают себя за популярные банки. Об этом сообщает "Коммерсант".

Схема такова: самозванцы организуют конкурс и для его участия или получения выигрыша просят заплатить определённую сумму, а после перевода исчезают. Это негативно сказывается на авторитете банков. Подобные ресурсы блокируют, но они снова оказываются в поисковике. Это может указывать на недостатки модерации поисковой системы или отсутствие у неё желания решать проблему. Сотрудники полиции отмечают, что "копии плодятся с бешеной скоростью", хотя подобные сайты поисковиком запрещены.

Конкурсы с денежным вознаграждением на сайтах-самозванцах — старый трюк. Проблема стала массовой в 2018 году. С ней столкнулись Яндекс и Google. Первому удалось решить проблему, а второму нет. Не исключено, что Google просто закрывает глаза на мошеннические сайты, так как они платят за рекламу. Как именно проблему решил Яндекс, неизвестно. Возможно, ресурс просто ужесточил модерацию.

Так, банкам приходится контролировать ситуацию самим. "Тинькофф-банк", "Райффайзенбанк" и Сбербанк сообщили "Коммерсанту", что постоянно мониторят Интернет и при обнаружении мошенников сообщают в соответствующие органы. За 2018 год Сбербанк и его партнёры заблокировали несколько тысяч самозванцев.

Ранее Google оштрафовали в России на 500 тысяч рублей. Ресурс отказался подключиться к реестру запрещённых сайтов для фильтрации своей поисковой выдачи.