Названы самые авторитетные бренды среди миллениалов

Опрошенные ожидаемо отдают предпочтение производителям электроники и платформам для просмотра видео.

Компания Mblm назвала самые авторитетные бренды среди миллениалов в 2019 году, передаёт Digital Trends.

На первом месте оказался видеохостинговый сервис YouTube. Ресурс впервые занял лидирующую позицию, в 2018 году он располагался на третьем месте. Во многом это связано с открытием новых сервисов вроде YouTube Music.

Второе место занял производитель электроники Apple, на третьем оказался Netflix. Далее в топ-10 соответственно расположились Disney, Nike, Target, Xbox, PlayStation, Google и Walmart.

Среди мужчин три самых популярных бренда — Xbox, PlayStation и Spotify, среди женщин — Target, Amazon и Disney. В опросе приняли участие 6200 человек.