Роскомнадзор примет решение по Twitter и Facebook после 20 февраля

Популярные соцсети не отчитались внятно о хранении личных данных российских пользователей.

Роскомнадзор примет решение по поводу возможного наказания Twitter и Facebook после 20 февраля. Об этом сообщил ТАСС глава компании Александр Жаров.

Топ-менеджер сказал, что либо компании локализуют данные российских пользователей в срок, либо понесут наказание. Протоколы будут подписаны в двадцатых числах февраля. Предположительно, им будет отведено около девяти месяцев на выполнение требований.

Также Жаров сообщил, что переговоры с Twitter должны состояться до конца февраля. Он ожидает визита представителей компании в Россию.

В конце января Роскомнадзор начал административное производство в отношении Facebook и Twitter. Сервисы не дали конкретного ответа о хранении личных данных пользователей на территории РФ.