Роскомнадзор не исключил появления замечаний к Apple по итогам проверки

Компания проверяет производителя электроники и программного обеспечения на предмет хранения конфиденциальных данных россиян.

Роскомнадзор не исключил возникновения замечаний к Apple по поводу хранения личных данных российских пользователей. Об этом сообщил ТАСС глава компании Александр Жаров.

Он отметил, что федеральный орган уже проверяет компанию из Купертино. При этом топ-менеджер ожидает, что все проблемы будут решены в рабочем порядке. Apple уже объявила, что локализовала базы данных и определила представителя, который отвечает за эти вопросы.

Ранее Жаров сообщил, что Роскомнадзор примет решение по Twitter и Facebook в 20-х числах февраля. Компании либо выполнят все требования в срок, либо понесут наказание.