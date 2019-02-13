Мишки из роз и товары для взрослых. Какие подарки покупают на 14 февраля

Женщины выбирают формы для выпечки и украшения для стола, мужчины — конфеты, мягкие игрушки и косметику по уходу за лицом и телом.

Интернет-магазин OZON.ru проанализировал активность своих пользователей перед Днём всех влюблённых.

72% клиентов OZON, готовящихся к празднику, — это девушки и парни 26–35 лет. В предпраздничные выходные продажи декоративной косметики выросли на 38%, а продажи подарочных шоколадных наборов — на 16%.

Также интернет-магазин на основе покупок предположил, как люди собираются отмечать День всех влюблённых. 58% от общей аудитории ресурса в предпраздничные дни — это женщины. Их покупки чаще всего говорят о том, что в качестве подарка они выбирают романтический ужин — в топе продаж за прошедшие выходные оказались формы для выпечки и леденцов, украшения для стола и даже итальянская паста в виде сердец.

Мужчины в качестве подарка традиционно выбирают конфеты, мягкие игрушки и косметику по уходу за лицом и телом. Также в топе покупок оказалась новинка романтической индустрии — мишки из роз. Интересно, что среди мягких игрушек мужчины чаще всего выбирают зайцев, а не медведей.

Отмечаются изменения в категории ювелирных украшений — если в первые дни её запуска в продажах преобладали колье и серёжки, то в субботу и воскресенье на 15% выросли продажи колец. Видимо, некоторых ждёт приятный сюрприз в виде предложения руки и сердца. Напомним, этот раздел появился на OZON.ru в начале февраля.

За выходные увеличился и спрос на товары для взрослых. Интернет-магазин отмечает рост продаж на 8%. Девушки приобретали преимущественно эротическое бельё и интимную косметику, а мужчины — секс-игрушки.

Также OZON заметил рост продаж книг о любви. Самые популярные за последние три дня: "Любовь как образ жизни. Как научиться говорить на языке любви", "Мужчина мечты. Как массовая культура создавала образ идеального мужчины", "Бывшие. Книга о том, как класть на тех, кто хотел класть на тебя", "В постели с твоим мужем. Записки любовницы. Жёнам читать обязательно!", "Мужчины с Марса, женщины с Венеры".