Сладкий кеш. Почему рестораны в Москве разлюбили карты

В последнее время в столице наблюдается неприятный тренд: многие кафе и рестораны под разными причинами отказываются принимать к оплате банковские карты. Обычно это происходит в выходные дни. Лайф рассказывает, как себя вести в этой ситуации клиентам и как наказать недобросовестные компании.

В соцсетях, на форумах и агрегаторах отзывов предостаточно сообщений, в которых расстроенные люди жалуются, что их вынуждали платить наличными и ставили в неудобное положение. Проблема вовсе не надуманная.

— Сегодня мой сын с отцом были в "Шоколаднице" в ТЦ "Вегас". Там не принимали оплату картой, но сразу об этом не предупредили. Хорошо, что было достаточно баллов на "шоко-карте", чтобы оплатить заказ, — негодует Lady Tigresss в официальной группе "Шоколадницы" в соцсети "ВКонтакте". Аналогичных претензий там десятки.

Похожую проблему москвичи не первый год наблюдают в "Чайхоне № 1".

— Кормят неплохо, но по всей сети одна проблема: как вечер, так у них "исчезает связь с банком". Принимают к оплате только налик. Как в 90-е. Противно, — пишет Вадим на TripAdvisor. К слову, многие считают, что с "Чайхоны № 1" эта проблема и началась, поэтому часто её так и называют — "чайханский синдром".

Вариации перечисленных жалоб также можно найти в комментариях к ресторанам "Тарас Бульба", "Лебединое озеро", "Северяне" и "Урюк", кафешкам сети "Кофемания", клубу "Пропаганда" и бару "32.05". Менеджеры этих компаний часто отвечают на жалобы клиентов в Сети, но почти всегда дежурными отписками. "К сожалению, по техническим причинам у нас не всегда возможен безналичный расчёт и мы приносим свои извинения за данное неудобство", — оправдывается "Чайхона № 1". Ещё ленивее отмахивается "Шоколадница" — обещает: "передадим все ваши замечания руководству".

Мечта обнальщика

Менеджер или официант, настаивающий на оплате наличными, объясняет неудобство техническими проблемами. Дескать, терминал связь не ловит, заглючил или просто сломался. Но с чего вдруг они так часто барахлят в одном и том же заведении?

Часто ультиматум, выдвинутый официантом, сигнализирует о том, что заведение "наваривается" на вашей наличке. Ресторан выбивает у клиентов купюры, а потом продаёт их обнальщикам с наценкой в 5–10%. Или просто оставляет себе. В кулуарах некоторые рестораторы столичных заведений хвастаются, что в удачный летний вечер могут "налевачить" до миллиона рублей. Само собой, эта схема незаконная. Правда, последствия для нарушителей чрезвычайно мягкие: штраф 40–50 тысяч рублей.

Заодно, заставляя платить вас наличными, торговая точка, естественно, уходит от налогов. Опознать нечестное заведение довольно просто. Скрывающийся от налогов ресторан приносит в счёте не кассовый чек, а пречек. В нём указаны все позиции заказа и итоговая сумма. Но нет QR-кода или аббревиатуры ФП (фискальная память). Последнее говорит о том, что в кассе заведения ваш счёт ещё не закрыт, то есть его можно отменить и скрыть от налоговой.

Ну и третий "бонус", который получает ресторатор от налички, — уход от комиссий за эквайринг. Эквайринг — это ПО и терминал оплаты, которые банки сдают предпринимателям в аренду за 1,5–3,5% от безналичного оборота заведения в месяц. Как правило, именно жалобами на эти несколько процентов владельцы баров и кафешек оправдываются, когда с ними общается пресса.

Закон на стороне клиента

Согласно статье 16.1 закона "О защите прав потребителей", любая торговая точка, имеющая годовую выручку более 40 миллионов рублей, обязана иметь оборудование для безналичного расчёта. Исключение только одно — магазин или ресторан расположен в регионе, где Интернета нет физически.

А что делать, если всё уже произошло? Терминал "сломался", а налички нет. Для таких случаев есть народный лайфхак, который может сработать. Если персонал заведения говорит вам, что только что оборвалась связь с терминалом, твёрдо настаивайте на том, что будете оплачивать только картой. Если это правда, то пусть официант проведёт оплату через POS-терминал до получения чека с информацией об отсутствии той самой связи. В большинстве случаев официант всё же принесёт вам чек об оплате заказа банковской картой.

Адвокаты говорят, что вы можете усложнить жизнь предпринимателя постфактум.

— Если вы обратитесь в соответствующую организацию с жалобой на то или иное нарушение в ресторане, то эта организация наверняка устроит проверку. А любая проверка — это всегда дискомфорт для предпринимателя. Если нарушение подтвердится, ему выпишут штраф. Проще говоря, если клиент считает, что с ним недобросовестно обошлись, всегда можно найти возможность насолить данному заведению, — считает Юкша Янис Александрович, адвокат и профессор права.

К слову о штрафах. Вашими усилиями неисправный терминал может вылиться для компании в штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Пожаловаться на то, что вам не позволили оплатить заказ картой, можно на сайте Роспотребнадзора. Предварительно рекомендуется попросить официанта всё же принести даже нерабочий терминал. Сфотографируйте его или снимите на видео и прикрепите медиафайл к жалобе. Так эффективнее. Ещё, по мнению Юкши, не лишним будет попросить сделать то же самое нескольких друзей, если им тоже отказали в приёме безнала.

— Количество свидетелей систематического нарушения, конечно же, повышает вероятность проверки, — говорит профессор.

Однако ваши письма в Роспотребнадзор не дают 100-процентной гарантии того, что ресторан оштрафуют. Адвокат Орошев Владислав Александрович уверен, что многие предприниматели смогут без последствий отбрехаться от проверки. Дескать, на то они и предприниматели.

А про налоги не забыли?

А вот от какой структуры даже самому ловкому предпринимателю увернуться едва ли удастся, так это налоговая. Как минимум одна крупная московская сеть ресторанов уже расхлёбывает из-за этого кашу. Ещё в 2017 году на владельца точек "Тарас Бульба" Юрия Белойвана завели уголовное дело по статье "Уклонение от налогов". А совсем недавно, 4 февраля, он признал вину в неуплате двух миллиардов рублей. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Только вот до налоговой достучаться зачастую не проще, чем до Кремля. Даже журналистов они требуют пройти сложную бюрократическую процедуру, прежде чем дать комментарий.

Собственно, именно поэтому оба адвоката считают, что самый лёгкий способ решить спор с оплатой — договориться с менеджером заведения.