МТС запускает аналог Twitch в России

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МТС запускает аналог Twitch в России

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Компания готовится к открытию интернет-платформы для киберспортсменов и зрителей, где пользователи смогут стримить игры сами и смотреть стримы других игроков.

МТС запускает собственный аналог "Твича" в России — wasd.tv.

<p>скриншот Life.ru</p>

Ресурс находится в открытом бета-тестировании. Компания уже привлекает стримеров со сторонних платформ, в частности, аккаунт Wasd создан на популярной среди киберспортсменов площадке Discord. На платформе Wasd можно будет зарабатывать внутреннюю валюту — XP, выполняя определённые действия.

В пресс-службе МТС от комментариев отказались.

Ранее сервис для стримов Looch TV запускал холдинг Esforce, акции которого принадлежали российскому бизнесмену Алишеру Усманову. Позже Mail.ru Group выкупила его.

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