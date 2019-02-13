МТС запускает аналог Twitch в России

МТС запускает собственный аналог "Твича" в России — wasd.tv.
Ресурс находится в открытом бета-тестировании. Компания уже привлекает стримеров со сторонних платформ, в частности, аккаунт Wasd создан на популярной среди киберспортсменов площадке Discord. На платформе Wasd можно будет зарабатывать внутреннюю валюту — XP, выполняя определённые действия.
В пресс-службе МТС от комментариев отказались.
Ранее сервис для стримов Looch TV запускал холдинг Esforce, акции которого принадлежали российскому бизнесмену Алишеру Усманову. Позже Mail.ru Group выкупила его.
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