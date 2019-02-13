Instagram рассказал, почему пользователи внезапно потеряли подписчиков

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Instagram рассказал, почему пользователи внезапно потеряли подписчиков

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Фото: © Pixabay

Разработчики компании нашли баг в системе, из-за которого количество фолловеров у нескольких аккаунтов неожиданно уменьшилось.

Instagram подтвердил наличие ошибки, из-за которой у пользователей снижается количество подписчиков. Компания опубликовала заявление в "Твиттере".

— Нам известно о проблеме, которая вызывает изменение количества подписчиков аккаунта у некоторых людей. Мы работаем и постараемся решить эту проблему как можно быстрее, — написала компания.

13 февраля пользователи заметили это изменение. Они предположили, что таким образом соцсеть очищает страницы ботов и неактивных подписчиков. Компания опровергла эту информацию.

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