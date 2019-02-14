Apple попала в скандал из-за приложения, которое якобы угнетает женщин

Обнаруженное в интернет-магазине программное обеспечение позволяет удалённо ограничивать женщин в перемещении.

Тим Кук в интервью NPR сообщил, что Apple изучит приложение, позволяющее мужчинам из Саудовской Аравии следить за перемещением своих женщин.

Приложение называется Absher. Сообщается, что оно установлено у 11 миллионов пользователей. Сервис позволяет саудитам дистанционно запретить путешествовать женщинам или указать, куда она может отправляться, а куда нет.

Приложение доступно в App Store и Google Play. В США разгорелся скандал по этому поводу. Ранее сенатор штата Орегона Рон Уайден публично потребовал Apple и Google удалить приложение, дабы прекратить надзор за женщинами.

Права женщин в Саудовской Аравии серьёзно ограничены. До выхода замуж у каждой из них должен быть мужчина-опекун. Как раз для таких и создан сервис Absher.