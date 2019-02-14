Названы самые популярные товары и услуги в День святого Валентина

Аналитики исследовали активность россиян в магазинах в предпраздничные дни. Известны средние чеки в различных категориях и самые популярные товары.

Производитель онлайн-касс АТОЛ совместно с оператором фискальных данных "Платформа ОФД" исследовали покупки россиян с 1 по 12 февраля, перед Днём святого Валентина.

Покупки совершались преимущественно 12, 13 и 14 февраля, прямо перед праздником. В основных категориях товаров и услуг, предназначенных для подарков, средний чек вырос на 5–10%. Исключение — гостиницы, их средний чек снизился.

Больше всего этот показатель увеличился у ювелирных изделий: средний чек составляет 14 040 — 14 070 рублей, сумма увеличилась на 11% по сравнению с прошлым годом. На втором месте идёт парфюмерия, на третьем — цветы. Самый незначительный рост у салонов красоты — там средний чек увеличился всего на 0,5%.

Россияне стали тратить к празднику почти вдвое больше. В течение анализируемого периода 2019 года они израсходовали почти 211 миллионов рублей, тогда как за аналогичный период 2018 года было потрачено около 122 миллионов рублей (рост на 73%).

Анализ показал, что цветы дешевле покупать в офлайне: средняя стоимость покупки в Сети составляет 2126 рублей, а в офлайне 1040–1060 рублей, это ниже более чем в два раза. А вот парфюмерию выгоднее приобретать в Интернете: 483 рубля в Интернете и 570–590 в офлайне.

Также в исследовании были выявлены самые популярные товары и услуги. На первом месте расположились ювелирные изделия, на втором парфюмерия, на третьем цветы. Далее соответственно идут рестораны и бары, кинотеатры, одежда, электроника и гаджеты, салоны красоты и гостиницы.