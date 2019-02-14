Автопилот Apple оказался худшим из имеющихся

Он чаще других переводит авто на ручное управление. Водитель вынужден перехватывать его каждую милю.

Автопилот Apple признан худшим в США на основе данных о случаях вынужденного отключения. Об этом сообщает MacRumors.

В расчёт брался период с декабря 2017 по ноябрь 2018 года. Согласно данным за этот промежуток времени, автопилот Apple отключается 872,65 раза каждую 1000 миль. Получается, водителю приходилось перехватывать управление каждую 1,1 мили.

Для сравнения: у Waymo, автономного авто Google, дела обстоят намного лучше. Автопилот этого транспортного средства отключался в среднем 0,09 раза за каждую 1000 миль. Получается, водитель перехватывал управление на себя один раз за 11 154,3 мили.

Автопилот Apple выпустили в апреле 2017 года. По имеющимся данным, в 2019 году на дорогах США 62 автомобиля с этим программным обеспечением. В мае 2018 года компания обошла Tesla по этому показателю.