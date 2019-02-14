Кажется, Instagram Direct скоро появится в браузерах

Пользователи популярной соцсети смогут общаться друг с другом в веб-версии сервиса.

Кажется, в веб-версии Instagram появится доступ к личным сообщениям. Об этом рассказала исследователь Джейн Манчини Вонг.

Instagram is testing Direct on Web pic.twitter.com/bpdY9bep24 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 12 февраля 2019 г.

Сейчас эта возможность находится в тестовой версии. Дата её выхода неизвестна. Личные сообщения станут доступны в веб-версиях на компьютерах и смартфонах.

Личные сообщения в Instagram появились в 2017 году. Возможность получила название Direct.

В декабре 2018 года в Instagram Direct появились голосовые сообщения. Они работают так же, как и в других соцсетях: рядом со строкой сообщения появилась иконка микрофона. Максимальная длина аудио — 1 минута.