В скале нашли тела окаменевших пауков со светящимися глазами

У этой находки много загадок: как глаза паукообразных продолжили светиться, как камень не раздавил их и как они оказались под водой?

В Корее в скале нашли окаменевших 10 миллионов лет назад пауков-волков со светящимися глазами. Об этом сообщает Mashable.

Светится у пауков особый слой сосудистой оболочки глаза — тапетум. Паукообразные, как и позвоночные животные, задействуют его для охоты ночью, чтобы лучше видеть. За счёт него глаза при недостаточном количестве света начинают гореть синим или зелёным цветом.

Это также первый случай, когда в скале нашли окаменелых паукообразных со светящимися глазами. Сам факт того, что тело пауков-волков осталось в целостности, поражает учёных — их туловища хрупкие, им трудно уцелеть под давлением камня.

Интересно, что тела пауков были найдены под водой, где они не обитают. Учёные предполагают, что их смыло водой.