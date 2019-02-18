В скале нашли тела окаменевших пауков со светящимися глазами

В Корее в скале нашли окаменевших 10 миллионов лет назад пауков-волков со светящимися глазами. Об этом сообщает Mashable.
Светится у пауков особый слой сосудистой оболочки глаза — тапетум. Паукообразные, как и позвоночные животные, задействуют его для охоты ночью, чтобы лучше видеть. За счёт него глаза при недостаточном количестве света начинают гореть синим или зелёным цветом.
Sweet dreams, everyone! https://t.co/JNvPWQvre6— Mashable (@mashable) 17 февраля 2019 г.
Это также первый случай, когда в скале нашли окаменелых паукообразных со светящимися глазами. Сам факт того, что тело пауков-волков осталось в целостности, поражает учёных — их туловища хрупкие, им трудно уцелеть под давлением камня.
Интересно, что тела пауков были найдены под водой, где они не обитают. Учёные предполагают, что их смыло водой.
- Популярные
- По времени