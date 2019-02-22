Весёлый курьер. Как ваши данные попадают в Интернет

Специалисты по доставке банковских карт взяли моду смеяться над фотографиями клиентов и светить их персональные данные. Банки предпочитают хамить и не замечать проблему.

Обычное получение банковской карты обернулось для молодого человека утечкой приватных данных, оскорблениями и хамством. Началось с того, что на "Пикабу" появился пост пользователя TelkaKotova, которая рассказала о своём парне Максиме, заказавшем карту у одного "красного банка" (в комментариях она уточнила, что речь идёт об "Альфа-банке"). Курьер приехал на работу к молодому человеку, выдал карточку и сделал фотографию клиента, державшего в руках паспорт, — судя по всему, для подтверждения факта вручения. Далее произошли странные вещи.

Спустя несколько дней девушка увидел снимок своего молодого человека, державшего в руках паспорт, в ленте "Инстаграм". Фото было подписано, что некто Макс работает в секс-шопе и заказал кредитную карту, так как "зп (зарплата. — Прим. Лайфа) не покрывает его потребностей". Сам документ был замазан белой кляксой с подписью "удостоверение ***** (представителя секс-меньшинств)". TelkaKotova возмутилась и обратилась в службу поддержки банка, где ей сообщили, что появление приватных фото клиентов в общем доступе невозможно.

В дальнейшем выяснилось, что снимок для смеха опубликовал в соцсетях приятель Максима, который раньше работал курьером в банке (судя по всему, он же и добавил оскорбительную подпись). По его словам, сотрудники организации состоят в закрытом чате, куда выкладывают смешные, по их мнению, снимки клиентов, держащих в руках паспорта. Паспортные данные, разумеется, никто не замазывает. Приятель, увидевший в чате фото знакомого, решил таким образом пошутить над товарищем.

После огласки (публикация на "Пикабу" собрала больше 10 тысяч лайков и около тысячи комментариев) на историю обратил внимание "Альфа-банк". В другом посте на популярном сайте уже сам Максим рассказал, что банк перевёл ему 1190 рублей с пометкой "возмещение по претензии". Судя по всему, это стоимость годового обслуживания карты и обычная практика среди банков, желающих загладить перед клиентами свою вину. После с молодым человеком связалась девушка, представилась сотрудницей службы безопасности банка и потребовала сказать фамилию человека, опубликовавшего его снимок. "На что я опешил, не поверил, что так могут общаться сотрудники банка. Также от сотрудницы последовали косвенные угрозы (интересовалась, где я нахожусь, обещала подъехать пообщаться или что-то типа того)", — рассказал Максим.

Проблема утечки персональных данных в случае с банковскими работниками пока что ощущается не очень остро. Возможно, из-за отношения общества к собственной приватности, возможно, из-за того, что услуга доставки карт распространена довольно слабо. Поколениям, выросшим на принципе "где карту заказывали, там её и забирайте", может быть непривычно воспользоваться услугами курьера, словно это не банковский продукт, а пицца. На одном из сайтов, посвящённых финансовым услугам, говорится, что доставка курьером экономит время, однако некоторым клиентам не нравится фотографироваться (особенно в домашней одежде и с паспортом в руках). Среди минусов доставки карты не указывается, что сотрудник организации может быть недобросовестным негодяем, который сохранит ваш снимок для личного пользования.

Между прочим, публичное глумление над клиентами — это ещё цветочки. На маркетплейсах в даркнете, например, чрезвычайно распространена продажа фотографий, на которых случайный человек держит свой паспорт в руках. Используя данные из паспорта, злоумышленник может как незаконно добыть на жертву дополнительную информацию, так и выдать себя за неизвестного человека. Лайф полагает, что подобные товары в даркнете появляются в том числе и благодаря нерадивым банковским курьерам.

Изучив отзывы и социальные сети, Лайф выяснил, что подобные истории могут происходить и происходят не только среди курьеров банков. Комментаторы в соцсетях справедливо подмечают, что недобросовестных сотрудников можно встретить во всех организациях сферы услуг, работающих с персональными данными. Например, пользователь "Фэйсбук" Екатерина рассказала, что её несколько раз фотографировали при доставке цветов, а потом обнаружила свои снимки в "Инстаграм" цветочной компании с подписью "счастливые клиенты". "Помню, как друг скидывал смешные фотки с работы у опсоса (оператора сотовой связи. — Прим. Лайфа), но у меня хватает мозгов не выкладывать это в инет, а поржать и удалить", — рассказал комментатор Дмитрий.

Из-за неразвитой культуры отношения к персональным данным те же курьеры, судя по всему, не до конца понимают, чем может обернуться слив приватной информации. Например, непонятно, проходят ли сотрудники банков, работающие "в поле", какой-либо инструктаж. С этим вопросом мы обратились к пресс-службе "Альфа-банка", но не смогли получить оперативного ответа. Судя по информации на популярном сайте вакансий, курьер (или "специалист по доставке пластиковых карт") является чуть ли не низовой должностью в кредитных организациях. Туда берут людей без опыта, на относительно небольшую зарплату, главное — уверенная речь и желание работать с клиентами. Разумеется, об ответственности за раскрытие персональных данных не сказано ни слова. "Курьерами в основном идут работать очень молодые люди, вчерашние школьники. Они вообще мало думают о последствиях и о моральной стороне дела. Им лишь бы поржать", — подытожил комментатор Полина Мышкина.

Практика съёмки клиента на камеру существует и в других банках, занимающихся доставкой карт. Например, в тред "Твиттера", посвящённый истории "Альфы", пожаловали представители других кредитных организаций и подтвердили этот факт. "Тинькофф-банк" заметил, что их курьеры делают фото только на специальное устройство, из которого сложно выгрузить изображение в соцсети. Представители "Рокетбанка" заявили, что запрашивают только ФИО и не имеют привычки хихикать над полученными фотографиями клиентов.

Мы решили узнать, как банки защищают персональные данные клиентов и практикуют ли их съёмку. Несколько крупных кредитных организаций, которых мы попросили прокомментировать историю, предпочли проигнорировать наше обращение.