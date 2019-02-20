Пользователи ресурса смогут приобрести товары с известного маркетплейса прямо в соцсети.

"ВКонтакте" начала продажу товаров с AliExpress и TMall. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба AliExpress.

Интеграция приурочена к запуску международной кампании "Положи спасибо в карман". Оплатить покупку можно прямо в соцсети в том числе через VK Pay.

Позже ссылки на товары преобразуются в карточки с ценой и характеристиками товаров. Для покупки нужно будет просто перейти по ссылке — вы будете переведены в приложение AliExpress на VKApps, и не придётся тратить время на ввод данных.

Процесс интеграции происходит в рамках создания совместной кампании между AliBaba, владеющей маркетплейсами, и Mail.Ru Group, владеющей соцсетью.