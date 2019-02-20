Названы самые популярные блюда по заказам на дом

Доставка еды на дом набирает популярность в России. Самый высокий спрос — в Москве и Санкт-Петербурге.

Россияне стали гораздо чаще заказывать еду на дом в 2018 году. Об этом сообщает компания Catery в исследовательском отчёте.

Как правило, количество заказов увеличивается в праздничные дни. Так, в прошлом году в новогодние праздники показатель увеличился на 10%. Самый значительный рост показала Москва, на втором месте — Санкт-Петербург, в регионах спрос на доставку еды растёт медленнее.

По данным компании, объём рынка кейтеринга в России составляет 1,2 миллиарда долларов. Из них 600 миллионов — объём корпоративного кейтеринга: в офисы и на различные рабочие мероприятия. И ещё 600 миллионов — событийный: на дом или частные мероприятия.

Также компания назвала самые популярные кейтеринги по городам для заказа на дом.

Москва — "Хлеб насущный", Black Star Burger, "Кейтеринг", "Азбука Вкуса Кейтеринг", Tasty Catering Санкт-Петербург — Black Star Burger, Tortilliano Roll Нижний Новгород — Black Star Burger, Gold Catering Казань — "Лови Момент" Ростов-на-Дону — GoodyFoody

Также названы самые популярные блюда для заказа на дом.

Мини-бургеры Сэндвичи Сеты с канапе Выпечка Фруктовые и овощные платтеры

Средний чек при заказах на дом в среднем меньше офисных на полторы-две тысячи рублей. В Москве этот показатель составляет около 9 500 рублей, в Санкт-Петербурге — около 6 500 рублей, в Нижнем Новгороде, Казани и Ростове — около 5 000 рублей.