Uber Russia появился в 104 новых городах России

Количество городов России, где работает популярный сервис такси, увеличилось почти вдвое.

Сервис Uber Russia начал работать еще в 104 городах России, сообщает компания.

В честь запуска до конца февраля в этих городах будет действовать скидка в 10%. Установить приложение можно в Google Play или App Store. Оплатить поездку можно как наличными, так и банковской картой в приложении — сумма спишется по окончании поездки.

Таким образом, сервис теперь доступен более чем в 250 городах России от Калининграда на западе до Петропавловска-Камчатского на востоке. Это позволяет всем, кто путешествует по России, пользоваться одним приложением для вызова такси. И не важно, рабочая это поездка или частная.

Uber Russia — это обновлённая версия приложения Uber специально для России с новыми функциями. К примеру, в нём пользователи могут написать комментарий к заказу, добавить промежуточные адреса в поездке, оплатить заказ с помощью Apple Pay и Google Pay, также оставить чаевые водителю.