169 см, с бородой. Составлен образ мужчины на основе подарков к 23 Февраля

Популярный интернет-магазин проанализировал подарки и поисковые запросы в канун праздника.

Интернет-площадка OZON проанализировала поисковые запросы и покупки своих пользователей и составила образ мужчины, которому достанутся самые популярные товары, купленные перед 23 Февраля.

Его рост — 169 см, размер обуви — 41-й. Подарки для него готовит Екатерина — это может быть мама, сестра или вторая половинка. Чаще всего товары покупали женщины именно с этим именем.

В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах герой маркетплейса предпочитает укороченные носки или цветные модели с принтами, в менее крупных городах предпочтения скромнее — классические чёрные носки. А выбор джемпера независим от города — везде классический чёрный, серый и синий.

Велика вероятность, что герой OZON носит бороду, — ему дарят триммер для бороды и усов Philips. Среди гелей для душа и антиперспирантов популярны ароматы агарового дерева и чёрной ванили.

Возможно, он получит в подарок фитнес-браслет от Xiaomi. Продажи этих товаров выросли в 2,5 раза, как и в дни чёрной пятницы и киберпонедельника. Видимо, фитнес-браслет окажется не лишним. В топе покупок также оказались протеины и спортивные витаминно-минеральные комплексы для мужчин.

Библиотека героя OZON пополнится такими книгами: "Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности", "Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех", "Атлант расправил плечи", "Принципы. Жизнь и работа", "Монах, который продал свой "феррари". Притча об исполнении желаний и поиске своего предназначения".