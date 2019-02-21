Android вывел из строя "умные" кроссовки Nike

"Умные" самозашнуровывающиеся кроссовки Nike Adapt BB перестали работать у некоторых пользователей после подключения к приложению на Android или его обновления, пишет The Verge.
По их словам, один из кроссовок перестаёт синхронизироваться с приложением Nike Adapt. Получается, "умная" обувь за 350 долларов оказалась неликвидной.
Некоторые пользователи сообщили, что работа восстановилась после полной перезагрузки. Были ли полностью устранены проблемы, не сообщается.
Похоже, проблема связана с ранней версией программного обеспечения в кроссовках Nike. Некоторая обувь поставлялась не с последней версией софта, если она не получила обновление вовремя, процесс синхронизации с приложением мог привести к блокировке.
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