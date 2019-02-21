Android вывел из строя "умные" кроссовки Nike

Приложение может не распознавать их. Вероятно, проблема связана с наличием старого софта.

"Умные" самозашнуровывающиеся кроссовки Nike Adapt BB перестали работать у некоторых пользователей после подключения к приложению на Android или его обновления, пишет The Verge.

По их словам, один из кроссовок перестаёт синхронизироваться с приложением Nike Adapt. Получается, "умная" обувь за 350 долларов оказалась неликвидной.

Некоторые пользователи сообщили, что работа восстановилась после полной перезагрузки. Были ли полностью устранены проблемы, не сообщается.

Похоже, проблема связана с ранней версией программного обеспечения в кроссовках Nike. Некоторая обувь поставлялась не с последней версией софта, если она не получила обновление вовремя, процесс синхронизации с приложением мог привести к блокировке.