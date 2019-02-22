Apple выпустит кредитную карту с эксклюзивными возможностями для iPhone

Известный производитель электроники активно ищет дополнительные источники выручки.

Apple и инвестиционный банк Goldman Sachs весной планируют представить кредитную карту. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Сотрудники компаний начнут тестировать её в ближайшие несколько недель, для приобретения она станет доступна через несколько месяцев.

Карта будет использовать платёжную систему MasterCard. Пользователям iPhone карта откроет новые функции для управления финансами в кошельке Apple Wallett. К примеру, они смогут ставить цели для расходов и отслеживать получаемые вознаграждения.

Обе компании ищут дополнительные источники выручки. Напомним, продажи iPhone падают. Также Тим Кук снизил ожидаемую выручку за первый квартал 2019 года в начале января, что привело к резкому падению акций Apple.