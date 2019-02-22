Носки повержены. Названы самые популярные товары на 23 Февраля

Исследователи проанализировали покупки россиян в преддверии 23 Февраля. Результаты удивили.

Производитель онлайн-касс АТОЛ проанализировал покупки россиян с 1 по 21 февраля и сравнил их с приобретениями за аналогичный период прошлого года.

Подарки к 23 февраля начинают покупать преимущественно 17-го числа. Выручка с продаж бритв вдвое больше, чем с носков. Средняя стоимость покупки в категориях "бритвы" и "триммеры" — 1580 рублей. Она снизилась на 28% по сравнению с прошлым годом, тем не менее это самая популярная категория, носки на втором месте.

Снизились средние чеки и других товаров. Косметика для бритья, например, упала на 49%, прошлогодний средний чек в этой категории составлял 282 рубля. Средняя стоимость носков составила также 282 рубля, что на 19% меньше прошлогоднего результата. АТОЛ полагает, что у покупателей возникает желание сократить расходы на приобретение товаров.

Ранее Лайф назвал пять смартфонов, которые можно подарить на 23 Февраля. Третий стоит как бюджетник, но работает как полноценный флагман.