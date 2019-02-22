"Яндекс" могут оштрафовать на полмиллиона рублей за рекламу электрошокера

Компанию обвиняют в нарушении закона о рекламе за размещение баннера с фонарём-электрошокером.

Московское УФАС России возбудило дело касательно "Яндекса" за рекламу фонаря с электрошоком в сервисе "Яндекс. Директ". Об этом сообщает ТАСС.

Реклама электрошокового устройства противоречит российскому законодательству. Дело возбуждено на основании закона о рекламе как в отношении рекламодателя, так и рекламораспространителя. Штраф может составить до 500 тысяч рублей.

Указывается, что реклама электрошоковых устройств доступна только в специализированных изданиях, местах, радио- и телеэфирах в определённое время. "Яндекс. Директ" показывал её на сайтах, которые не относятся к этому списку.