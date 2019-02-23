Назван самый популярный электромобиль в мире

Исследователи проанализировали рынок электрокаров. Угадать лидера будет нетрудно.

Tesla Model 3 стала самым популярным электромобилем в 2018 году. Об этом сообщает JATO Dynamics. В прошлом году было продано 138 тысяч копий.

На втором месте расположилась китайская BAIC — 92 тысячи проданных экземпляров. Третье место у Nissan Leaf — было продано 85 тысяч копий.

Самый популярный бренд электрокаров — опять же Tesla. В 2018 году под этой маркой было продано 230 тысяч электромобилей. На втором месте — BAIC (152 тысячи), на третьем — BYD (95 тысяч), на четвёртом — Nissan (92 тысячи), на пятом — Zotye (64 тысячи).

Больше всего электромобилей (769 тысяч) в 2018 году продали в Китае. На втором месте — США (209 тысяч), на третьем — Норвегия (46 тысяч), на четвёртом — Германия (35 тысяч), на пятом — Франция (31 тысяча).